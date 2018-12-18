РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 дек. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий во вторник поздравил коллектив детского сада №59 с праздником, учреждение отмечает сразу два юбилея, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Я вижу сегодня много знакомых лиц, многие из вас тут давно работают. Это детский сад с полувековой историей. Возможно, сейчас дошкольное учреждение посещают внуки тех, кто ходил в этот сад десятки лет назад. Учреждение находится в старом уютном микрорайоне, который имеет свои традиции. С 1988 года по настоящее время руководит учреждением Татьяна Антонова – заслуженный работник образования Московской области. Я поздравляю с юбилеем весь коллектив, желаю процветания», – сказал Ружицкий.

Педагогов детского сада поздравил председатель совета депутатов городского округа Люберцы Сергей Антонов.

«С этим садиком связана моя молодость. Многих его работников я знаю лично. Вы умеете создать в вашем детском саду атмосферу любви и тепла. Многие жители городского округа стремятся отдать детей именно сюда. Желаю, чтобы в стенах учреждения звучал всегда детский смех, родители радовали улыбками. Спасибо вам за активность в общественной жизни городского округа», – отметил Антонов.

Учреждение имеет 18 групп, три из них коррекционные, еще есть логопункт. На сегодняшний день в детском саду 502 воспитанника. Педагогический коллектив детского сада на 100 % состоит из воспитателей первой и высшей квалификационных категорий. 85 % педагогов имеют высшее профессиональное образование. МДОУ №59 – победитель и призер муниципальных, региональных, федеральных конкурсов.

В декабре 1988 года в учреждении открыли ясли-сад №59 и до 1996 года был под ведомством «ОАО ДОК 13». 21 декабря 2000 года переименован в муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №59. 1 сентября 2015 года детский сад реорганизован путем присоединения к нему детского сада №20 (дата основания – декабрь 1958 года) и детского сада №76.