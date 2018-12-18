РИАМО - 18 дек. Экскурсии в павильон «Макет Москвы» станут более красочными и содержательными благодаря интерактивному оснащению, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Теперь каждая обзорная экскурсия по макету Москвы будет интерактивной. У экскурсовода появится специальный планшет, интегрированный в систему управления видеоэкранами, подсветки макета, звукового сопровождения и систему освещения зала, включая поворотные прожекторы над макетом», – сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он добавил, что в ходе экскурсии ведущий сможет самостоятельно подсвечивать на макете дома, улицы, и целые районы, включать режим дневного и ночного освещения макета, а также демонстрировать видео материал и изображение с камер видео обзора на большом экране.

По словам Левкина, нововведение позволяет полностью раскрыть потенциал макета, как одного из самых интересных объектов не только на ВДНХ, но и в целом в Москве.

«Всего с момента открытия в октябре 2017 года павильон посетило уже более 220 тысяч человек. Мэр столицы Сергей Собянин не раз говорил, что «Макет Москвы» должен стать настоящей точкой притяжения туристов. И коллектив павильона успешно справляется с этой задачей. Некоторые региональные туркомпании уже привозят людей исключительно для экскурсии по павильону», – подчеркнул Левкин.

На макете площадью 368 квадратных метров представлено 20 тысяч миниатюрных зданий исторического центра столицы, включая Кремль и другие достопримечательности. На северо-востоке экспозиция заканчивается площадью трех вокзалов, на востоке – территорией завода «Серп и молот», на юго-западе – Московским дворцом молодежи, а на западе – Белорусским вокзалом.