Без елки и искрящихся бенгальских огней не обходится ни один Новый год. Их зажигают на корпоративе, на прогулке в парке и дома во время праздничного застолья, когда часы пробили двенадцать. Журналисты РИАМО протестировали бенгальские свечи разных форм и размеров и узнали, какие лучше горят – российские огоньки или китайская пиротехника.

Условия и цели эксперимента

Для эксперимента мы выбрали четыре вида бенгальских огней, произведенных на Сергиево-Посадском заводе ООО «ТСЗ»: бенгальские свечи необычных форм – «Звездочка», «Сердечко» и «Елочка» длиной 180 миллиметров по цене 64,90 рублей за упаковку из 2 штук; бенгальские огни длиной 170 миллиметров стоимостью 16,40 рублей за 6 штук; бенгальские огни «Экстра» в 170 миллиметров по цене 17,30 рублей за 6 штук и бенгальские огни 350 миллиметров – 108, 90 рублей за 3 штуки.

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Для сравнения мы также купили бенгальские свечи китайского производства, которые импортирует в Россию ООО «Супер-Салют», по цене 26 рублей за 6 штук.

Участниками эксперимента стали 20 человек, среди которых журналисты РИАМО, горожане и туристы, которых мы встретили на Красной площади.

Респонденты оценивали бенгальские огни по нескольким параметрам: внешний вид, форма, упаковка, наличие/отсутствие сколов, запах при горении, яркость и диапазон искр, продолжительность искрения и пр. При оценке учитывалось и то, что напыление не должно иметь сколов и ржавчины; по ГОСТу искриться свечи должны около 40 секунд, а диаметр пламени не должен превышать 20 миллиметров, чтобы не надышаться гарью.

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1 место

Первое место разделили огни «Экстра» 170 мм, которые были одними из самых дешевых в эксперименте, и самые дорогие бенгальские огни 350 мм, которых в упаковке было всего три штуки.

По словам респондентов, огни «Экстра» хорошо поджигаются, не имеют сколов, искрятся не больше 40 секунд и красиво распыляют искры. При этом из-за того, что толщина стержня оказалась больше 5 мм, при сжигании они издавали сильный запах. Среди характеристик – недорогие, большая упаковка (6 штук), гладкие, добротные, упакованы дополнительно в целлофан. Семь из 20 опрошенных респондентов посчитали их идеальными огнями как для домашней, так и для уличной фотосессии. Однако абсолютными лидерами им не удалось стать, потому что многие из респондентов отметили, что побоялись бы их давать детям из-за резкого запаха. Также они оказались слишком толстыми для такого короткого стержня.

Самые дорогие огни в 350 мм, по мнению участников эксперимента, больше всего подойдут для празднования Нового года на улицах Москвы и фотосессий на рождественских ярмарках. У них самые толстые стержни среди представленных образцов, и поджечь их обычной зажигалкой оказалось проблематично: пришлось поджигать бумагу, от которой загорелась свеча. Зато горят эти свечи ярче всех.

Как отметили трое из опрошенных, у них «пушистые» искры, горят красиво и долго, можно успеть сделать множество снимков. Также среди преимуществ, которые называли участники – нет сколов, красиво и долго горят, большие по длине и объему, можно дать в руки всей семье.

Из недостатков самых больших свечей респонденты называли высокую цену, неудобство в использовании в квартире из-за опасности пожара, долгий процесс сжигания – 1,5 минуты, так что, если поджигать их в квартире, то можно надышаться гарью, а также большой радиус искр – есть риск получить ожоги.

2 место

Бенгальские свечи в форме звезды, сердца и елки вызвали самый большой интерес у прохожих на ГУМ-ярмарке. Они медленно горят с разных сторон, несильно пахнут и точно будут интересны детям. Респонденты поставили их на второе место, потому что на многих образцах были сколы, что чревато ожогами, а также эти огни сложнее всего поджигались. Среди преимуществ большинство участников назвали разнообразие форм, длинный стержень и удобство в использовании свечей в квартире.

3 место

Разделить места между оставшимися экземплярами оказалось сложно, так как они имеют практически одни и те же недостатки: одинаково плохо искрятся, быстро догорают и имеют сколы.

Между тем, чуть больше высоких оценок набрал образец классических бенгальских свечей 170 мм. Среди характеристик, которые отмечали респонденты: нехарактерный для свечей коричневый цвет напыления, очень резкий запах, сколов нет, но стержень хлипкий. Двое из опрошенных признались, что побоятся давать такие свечи детям из-за резкого запаха. Пятеро из 20 респондентов готовы их использовать только на улице.

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4 место

На последнее место респонденты поставили бенгальские огни китайского производства, которых также было 6 штук в пачке, но зажечь мы смогли не все. Среди недостатков – сложно поджигаются, есть сколы и брак, плохо искрятся, неяркие. Четверо из участников эксперимента отметили, что они не создадут праздничную атмосферу, так как плохо искрятся и будут бедно смотреться на фото.

Некоторые из респондентов добавили, что эти свечи самые общедоступные, так как продуются в любом супермаркете у дома.

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Результаты

Эксперимент показал, что недорогие бенгальские огни можно использовать, как для домашнего Нового года, так и для празднования на улице. Упаковка огоньков «Экстра» за 17 рублей порадует как детей, так и взрослых.

Для тех, кто будет использовать бенгальские огни для уличных гуляний и новогодних фотосессий в парках или на ярмарках, лучше подойдут огни 350 мм. Несмотря на то, что они самые дорогие в эксперименте (почти 109 рублей) и их в упаковке всего 3 штуки, горят свечи 1,5 минуты, а искрятся пышно, так что можно успеть сделать красивые кадры.

Фигурные бенгальские свечи стоит выбрать тем, кто хочет обратить на себя внимание на улице, и чтобы удивить детей дома. К тому же, необычные формы «Елочка» и «Звездочка» создадут праздничное настроение. Но эти огоньки плохо поджигаются и имеют множество сколов из-за сложных форм.

Не стоит покупать самые дешевые бенгальские огни китайских производителей, которые продаются в любом супермаркете, и самые дешевые свечи из российской пиротехники. Основные их минусы – резкий запах, мало искр и быстрый процесс сгорания.

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