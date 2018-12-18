РИАМО - 18 дек. В ночь на среду в Москве и Подмосковье температура воздуха может опуститься до минус 20 градусов, сообщила РИАМО во вторник главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Мы предполагаем, что следующая ночь будет более облачная, а когда облака прикрывают землю от выхолаживания, разброс температуры у нас меньше по региону, чем наблюдалось ранее. Поэтому мы ждем, что у нас около минус 20 градусов может быть по области», - сказала Позднякова.

Она отметила, что ранее в Подмосковье температура воздуха понижалась ночью до минус 23 градусов.

Ранее синоптики рассказали, что после минувшей морозной ночи в Московском регионе на деревьях и других объектах образовался иней. Он образуется при влажном воздухе на охлажденной поверхности.