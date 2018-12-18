РИАМО - 18 дек. Современный образовательный кластер появится на территории строящегося административно-делового центра в поселке Коммунарка новой Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента развития новых территорий.

«Он (кластер – ред.) объединит филиалы нескольких высших учебных заведений, у которых налажены партнерские отношения с профильными предприятиями и компаниями. Это позволит решить проблему с практикой у студентов и поможет им при трудоустройстве», – подчеркнул руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По его словам, в образовательном комплексе возведут школу на 550 учеников и детский сад на 150 воспитанников. Центр разместится на участке в 80 гектаров. Сроки завершения работ в настоящий момент уточняются.

Жидкин добавил, что административно-деловой центр станет достойным украшением новой Москвы. Эту территорию он назвал самой «интересной и перспективной из 12 точек роста Троицкого и Новомосковского округов» (ТиНАО).

В новой Москве создаются центры притяжения, так называемые точки роста, которые получат градостроительное развитие в первую очередь.

Поселок Коммунарка наряду с деревнями Румянцево и Внуково станет лидером ТиНАО по количеству рабочих мест. Только на территории административно-делового центра (АДЦ) в Коммунарке будут работать 70 тысяч человек. Здесь возведут около 4 миллионов квадратных метров недвижимости.

«Такие объемы строительства сопоставимы с застройкой Московского международного делового центра «Москва-Сити», – заключил Жидкин.