РИАМО - 18 дек. Мосгорсуд во вторник не удовлетворил апелляционные жалобы и оставил под стражей футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в побоях, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

Ранее Тверской суд столицы продлил арест спортсменам до 8 февраля 2019 года. Они находятся в СИЗО № 2 «Бутырка». Их защита заявила, что обжалует постановление суда.

«По Кокорину и Мамаеву решение суда первой инстанции оставили без изменения, а жалобу стороны защиты – без удовлетворения», – сказал собеседник агентства.

Также под стражей остался младший брат Александра Кокорина Кирилл.

В отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также хавбека «Краснодара» Павла Мамаева возбуждено уголовное дело по факту конфликтов с их участием. Одна драка произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой. Вторая драка случилась в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.