РИАМО - 18 дек. С 2019 года министерство инвестиций и инноваций Московской области будет составлять рейтинг центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) в регионе, также рассматривается возможность проведения в Подмосковье соревнований среди подобных центров России и мира, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По словам министра инвестиций и инноваций Московской области Вадима Хромова, на создание и комплектацию центров молодежного инновационного творчества в Подмосковье за несколько лет было направлено более 140 миллионов рублей бюджетных средств.

«ЦМИТ – это уникальная площадка, которая не только повышает интерес у детей и молодежи к науке и технике, но и развивает у воспитанников креативность и инновационное мышление. Со следующего года мы планируем не только продолжить работу по созданию и открытию центров, но и ввести систему рейтинга, которая будет основана не менее чем на семи показателях», - сказал Хромов.

Одним из ключевых показателей оценки деятельности центров молодежного инновационного творчества станет участие в региональных, всероссийских и международных выставках, а также соревнованиях.

Как подчеркнул министр, сейчас рассматривается возможность проведения Кубка научно-технического уровня в Московской области среди подобных центров не только России, но и зарубежных стран.

На днях в городском округе Котельники открылся новый ЦМИТ. В торжественной церемонии приняли участие заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Антон Логинов, глава Котельников Андрей Булгаков и директор ЦМИТа Элина Розанова.

Котельники стали пятым муниципалитетом, где в 2018 году начал работу современный центр научно-технического творчества. Всего при поддержке правительства Московской области с 2016 года были созданы 13 ЦМИТов и до конца декабря 2018 года планируется открыть еще один - в Сергиевом Посаде.

В ЦМИТе в Котельниках будут обучаться около 350 юных изобретателей. В помещениях центра будут проводиться творческие, развивающие и инженерно-научные занятия для детей всех возрастов, среди которых: 3D моделирование и печать, программирование, компьютерная графика, робототехника. Для школьников разработаны и проводятся бесплатные мастер-классы с использованием оборудования центра.