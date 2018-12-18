РИАМО - 18 дек. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию каменного храма Воскресения Христова в новой Москве, говорится в сообщении пресс-службы столичного ведомства.

«Храм возведен в деревне Поповка в поселении Первомайское за счет средств инвесторов и пожертвований прихожан. Застройщиком выступил православный приход храма Воскресения Христова в Поповке города Москвы», – сказал председатель комитета Олег Антосенко.

До революции на этом месте действовал каменный храм, освященный в честь Воскресения Христова. В 1938 году он был уничтожен. Строительство нового каменного храма началось в июле 2016 года. Храм трехпрестольный, рассчитан на 300 прихожан.

Главный престол решено посвятить Воскресению Христову в память об утраченной святыне, один придел – равноапостольному князю Владимиру, второй – преподобному Сергию Радонежскому. Архитектура храма решена в традиционных формах русского церковного зодчества.