РИАМО - 18 дек. Возможность арендовать 11 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в Восточном административном округе столицы получат победители электронных аукционов, объявленных департаментом Москвы по конкурентной политике, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В настоящее время на электронные аукционы выставлены 11 лотов. Все они расположены в востоке Москвы в районе Косино-Ухтомское. Площадь лотов варьируется от 800 квадратных метров до 2 тысяч квадратных метров. Начальная стоимость годовой аренды – от 3,6 до 8 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Согласно разрешительной документации, участки определены под индивидуальное жилищное строительство, высота строений – не более трех этажей. Торги по объектам пройдут 31 января и 14 февраля 2019 года.

Удачную локацию земельных участков отметил заместитель директора департамента индустриальной недвижимости компании Praedium Андрей Зверев.

«Выставленные на аукционы земельные участки находятся в частном секторе, граничащем с развитой инфраструктурой – торговые центры, школы, медицинские учреждения, спортивные центры, парки. Кроме того, они расположены в непосредственной близости от МКАД – всего 5 километров. Эти факторы позволяют говорить о привлекательности реализуемых лотов, конкуренция может сложиться высокая», – подчеркнул Зверев.

Около 20 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство сданы в аренду через городские аукционы в 2018 году. В среднем на лот претендуют два участника.