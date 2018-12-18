РИАМО - 18 дек. Свыше 800 объектов теплоснабжения Московской области проверили инспекторы Госадмтехнадзора за полугодие, по итогам проведенных рейдов устранено 512 нарушений, говорится в сообщении пресс-службы регионального надзорного органа.

Административно-технические инспекторы Московской области активно проводят операцию «Теплотрасса», направленную на выявление и устранение нарушений в содержании наружных элементов теплосети и других объектов теплоснабжающей инфраструктуры Подмосковья.

«В частности, по предписаниям инспекторов устранены повреждения изоляции 280 участков теплотрасс общей протяженностью около 2,5 тысяч метров. Устранены 76 утечек теплоносителя», – отмечается в материале.

Кроме того, с прилегающих территорий убрали и вывезли почти 50 кубометров мусора. Отремонтированы и закрыты для постороннего доступа 86 тепловых камер и 70 смотровых колодцев теплотрасс.

Наибольшее количество устраненных нарушений – в Луховицах, Зарайске, Воскресенске и Павловском-Посаде, заключается в сообщении.