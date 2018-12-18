РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 дек. Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Тарас Ефимов посетил Военную академию ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого в Балашихе и поздравил коллектив учреждения с профессиональным праздником, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Начальник академии, генерал-лейтенант Сергей Сивер показал Ефимову учебные аудитории, рассказал о подготовке специалистов и научных разработках, которые ведутся на базе вуза.

«Ракетные войска – это гарант независимости и безопасности нашего государства. А уникальных специалистов, которые работают на стратегических объектах обороны, готовят именно в Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого», – сказал депутат.

Он добавил, что этот вуз играет ключевую роль в подготовке кадров для оборонного комплекса страны.

Также Ефимов передал коллективу военной академии поздравления с их профессиональным праздником от председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова.

День РВСН отмечается в Вооруженных Силах Российской Федерации 17 декабря на основании указа президента России от 10 декабря 1995 года.