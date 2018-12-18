РИАМО - 18 дек. Следователи проверяют все обстоятельства смерти двух мужчин под колесами поезда между станциями «Портновская» и «Часцовская» Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, 17 декабря в 20:45 на станции «Часцовская» Белорусского направления МЖД электропоездом №6269 сообщением Дмитров – Кубинка смертельно травмированы 42-летний и 56-летний мужчины, которые переходили железнодорожные пути в неустановленном месте.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту смертельного травмирования двух мужчин в Московской области организована доследственная проверка», – говорится в сообщении.

При осмотре места происшествия установлено, что рядом с железнодорожной платформой, где произошло смертельное травмирование, имеется специально оборудованный переход, информационные стенды и предупреждающие об опасности знаки.

Сейчас проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося.