РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 дек. Мусор с переполненных контейнерных площадок в поселке Нахабино подмосковного Красногорска вывезут до вечера вторника, сообщила «РИАМО в Красногорске» генеральный директор ЦК «Феникс» Любовь Романская.

Ранее жители поселка в группе «Подслушано Нахабино» в соцсети «ВКонтакте» выложили фотографии переполненных контейнерных площадок на улицах Институтской и Панфилова. Помощник начальника территориального управления «Нахабино» Никита Овчинников пояснил, что все площадки принадлежат управляющей компании «Феникс».

«У нас получилось непонимание с мусоровывозящей компанией «Истра Вэйст». У них сломались машины, потом они нам предъявили акты на сломанные контейнеры, с которыми мы были не согласны. Вчера (17 декабря – ред.) мы все вопросы урегулировали, и сегодня (18 декабря - ред.) с утра вывоз мусора начали. До вечера все вывезут», – сообщила Романская.

Она пояснила, что мусор не вывозили с субботы (15 декабря – ред.). В данный момент в уборке мусора с площадок принимают участие сотрудники управляющей компании.

«Мы заключили договор на вывоз мусора с 1 января 2019 года с региональным оператором», – добавила Романская.