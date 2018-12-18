РИАМО - 18 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назначил трех членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы ЗАТО городской округ Молодежный, соответствующий документ имеется в распоряжении РИАМО.

«Назначить членами конкурсной комиссии закрытого административно-территориального образования городской округ Молодежный Московской области для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы закрытого административно-территориального образования городской округ Молодежный Московской области: Громову Ирину Сергеевну - заведующего отделом территориальным четвертым управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Главного управления территориальной политики Московской области», - говорится в документе.

Кроме того, членами конкурсной комиссии назначены консультант отдела по взаимодействию с представительными и исполнительными органами местного самоуправления управления территориальных проектов Главного управления территориальной политики Московской области Юрий Надточей и заместитель руководителя Главного управления территориальной политики региона Артем Федосеев.

Настоящее распоряжение губернатора будет направлено в совет депутатов ЗАТО Молодежный.

26 ноября 2018 года Ольга Туркова по собственному желанию ушла в отставку с поста главы городского округа Молодежный. Временно исполняющим полномочия главы стал Виктор Юткин.