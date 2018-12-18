РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. Площадь пожара на складе завода «Зингер» в Подольске увеличилась и составляет около 300 квадратных метров, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

Во вторник в 10:15 произошло возгорание в складском помещении на территории завода «Зингер» в Подольске. На складе находились медикаменты.

«В настоящее время площадь возгорания составляет около 300 квадратных метров. Информации о пострадавших и погибших в результате пожара на данный момент нет», – сказал сотрудник.

На месте тушения создан оперативный штаб, а также находятся сотрудники полиции и ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в ликвидации возгорания задействованы 16 автоцистерн, лестницы и около 70 сотрудников пожарной охраны.