РИАМО – 18 дек. В наукограде открылась первая «Карусель». Гипермаркет стал юбилейным 14-тысячным магазином X5 Retail Group, передает корреспондент РИАМО.

Площадь гипермаркета превышает четыре тысячи квадратных метров. В нем представлено 23 тысячи товаров. В обнинской «Карусели» представлен широкий ассортимент продукции собственного производства - десерты ручной работы, например, эклеры, кексы, торты, а также ароматный горячий хлеб, который выпекается на территории гипермаркета каждый час. Открытие магазина позволило создать в регионе 160 рабочих мест.

«Для нас важен весь центральный регион, включая Калужскую область, мы видим огромный потенциал для дальнейшего развития сети в этом регионе. В гипермаркете представлен широкий ассортимент, в том числе товаров от локальных производителей», - рассказал генеральный директор торговой сети «Карусель» Максим Гацуц.

Министр конкурентной политики Калужской области Николай Владимиров отметил, что в «Карусели» жители Обнинска смогут полностью удовлетворить свои потребности, получая при этом товар высокого качества и внимательное обслуживание.

«Для Калужской области это первый гипермаркет «Карусель». И, действительно, для обнинцев - это еще один торговый объект, где они в полном объеме смогут оценить и качество, и цену, и обслуживание. Администрация Калужской области всегда поддерживает такие добрые начинания. Тем более гипермаркет – это вершина городского ритейла. Это совсем другой уровень по всем направлениям», - сказал Владимиров.

Ранее в пятницу в подмосковном Серпухове открылась еще одна «Карусель» в новой концепции. Там на площади более трех тысяч квадратных метров представлено 20 тысяч наименований товаров.

В рамках новой концепции была пересмотрена стратегия работы с ассортиментом и ценообразованием, кардинально изменены фирменный стиль и внутреннее оформление гипермаркета. Особое внимание уделили организации торгового пространства: новая система навигации по отделам и категориям предоставляет покупателям возможность легко и быстро планировать не только маршрут передвижения по гипермаркету, но и список покупок. Для удобства посетителей на полках выделены выгодные ценовые предложения, а также тематический ассортимент – актуальные новинки рынка, фермерские и локальные продукты, товары для здорового питания и многое другое. На текущий момент в обновленном формате работает уже 16 гипермаркетов «Карусель» в нескольких регионах России.

Х5 Retail Group управляет портфелем брендов сетевых магазинов: «Пятёрочка», «Перекресток» и «Карусель». Компания стремится предоставить каждому россиянину, вне зависимости от его места жительства и достатка, возможность покупать продукты в современных комфортных магазинах и доступ к широкому ассортименту качественных товаров, в том числе местного производства.