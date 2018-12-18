РИАМО - 18 дек. В Подмосковье в текущем году количество детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось на 14%, с начала года уже свыше 2 тысяч детей-сирот обрели семью, сообщила РИАМО во вторник первый заместитель председателя правительства Московской области - министр образования региона Ольга Забралова.

«В этом году в Подмосковье на 14% сократилось количество детей, оставшихся без попечения родителей», - сказала Забралова.

Она отметила, что в Подмосковье проживает более 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них в замещающих семьях воспитываются свыше 15,6 тысячи детей. Кроме того, свыше 8,5 тысяч детей воспитываются в семьях усыновителей.

«В Подмосковье с начала года уже свыше 2 тысяч детей-сирот обрели семью. Сейчас в Подмосковье насчитывается более 4 тысяч приемных семей, из них 374 созданы в этом году», - добавила Забралова.

По ее словам, в этом году 288 детей из подмосковных детских домов были возвращены в биологические семьи. Московская область занимает первое место среди субъектов РФ по данному показателю.