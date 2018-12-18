РИАМО - 18 дек. В Подмосковье подготовили программу по ремонту фасадов и кровель, работы планируется провести в 423 многоквартирных домах, программа будет привязана к объектам общественных площадей, которые делаются в рамках программы «Комфортная среда», сообщил во вторник в ходе заседания регионального правительства министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

«Вы давали поручение разработать программу по ремонту фасадов и кровель, мы ее разработали - 423 многоквартирных дома. Объем программы — более 7 миллиардов рублей», - сказал Хромушин.

Он добавил, что вся эта программа будет привязана к объектам общественных площадей, которые делаются в рамках программы «Комфортная среда».