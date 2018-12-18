РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 дек. В микрорайоне Западный поселения Октябрьский Люберец во вторник произошла авария на трубопроводе, ведутся восстановительные работы, сообщается на официальной странице территориального управления «Томилино-Октябрьский» в Instagram.

«Уважаемые жители поселка Октябрьский городского округа Люберцы. Произошла авария, прорыв трубопровода в микрорайоне Западный. Без холодного и горячего водоснабжения остались дома №№1, 2, 3, 4, 5. На данный момент проводятся восстановительные работы. Воды не будет до 21:00», – говорится в сообщении.

Территориальное управление приносит извинения за доставленные неудобства.