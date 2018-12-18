РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 дек. Глава Королева Александр Ходырев поздравил участника войны Николая Багаева со столетием и вручил ему почетный знак «Серебряный герб Королева», передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Ветеран Великой Отечественной войны получил награду из рук главы города в большом зале администрации в ходе оперативного совещания.

«Подвиг Ваш трудно переоценить. Вы прошли всю войну, несмотря на ранения, шли до конца. Восстанавливали страну, работали на Байконуре. И сегодня продолжаете активно участвовать в жизни города, в воспитании подрастающего поколения. Здоровья Вам, сил и долгих лет жизни», – сказал Ходырев.

Николай Багаев в октябре 1939 года был призван в ряды Красной Армии. Был трижды ранен, закончил войну в апреле 1945 года штурманом Кенигсберга (сейчас – Калининград). После войны в течение 15 лет был заместителем командира батальона по политической части на Байконуре. В настоящее время является членом городского совета ветеранов, принимает активное участие в городских акциях.