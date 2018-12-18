РИАМО - 18 дек. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова рассказала, что проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) «Зима в Подмосковье» пользуется большой популярностью, там можно найти подробную информацию о самых знаковых местах Подмосковья.

Ранее РИАМО подготовило путеводитель по наиболее посещаемым туристами городам и объектам Подмосковья. Для каждого города создана отдельная страница, на которой можно узнать подробную информацию о самых интересных туристических местах.

«Наше Региональное информационное агентство запустило специальный проект, который пользуется большой популярностью - zima.riamo.ru, где самые знаковые места можно найти на интерактивной карте, просто кликнув на муниципалитет, открывается все подробно - цены, места, для детей, для взрослых, для мужчин, для женщин», - сказала Виртуозова на заседании регионального правительства.

Кроме этого, основную информацию о проекте «Зима в Подмосковье» можно найти на сайте welcome.mosreg.ru.

Туристическая программа «Зима в Подмосковье» призвана познакомить жителей из любых уголков страны с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в Московской области.

В проекте участвуют 11 направлений, при этом их число планируют увеличивать с каждым годом. Программа включает в себя праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории области.

Кроме того, любители зимнего отдыха могут узнать о том, как весело и с пользой провести время всей семьей в Московской области, из путеводителя издания «Подмосковье сегодня». Гид «Зима в Подмосковье» рассказывает об интересных для туристов городах региона, их достопримечательностях, музеях, ресторанах, местах активного отдыха и о многом другом.

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