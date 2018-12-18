РИАМО (КОРОЛЕВ) – 18 дек. В подмосковном Королеве автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе, на данный момент пострадавшая доставлена в больницу, сообщил «РИАМО в Королеве» очевидец происшествия.

ДТП произошло во вторник утром на улице Пионерская, у дома №32.

«Белая Toyota (автомобиль – ред.) сбила женщину на пешеходном переходе. Водитель не скрылся с места ДТП», – сказал очевидец.

По данным городской больницы, пострадавшая получила черепно-мозговую травму и перелом ноги. Находится в травматологическом отделении стационара.