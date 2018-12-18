РИАМО - 18 дек. С 21 декабря в аэропортах Московского региона и на железнодорожных станциях в Подмосковье пассажиры смогут взять путеводители «Зима в Подмосковье», сообщила во вторник на заседании регионального правительства вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

«С 21 декабря во всех аэропортах и на железнодорожных станциях жители и гости могут взять в руки путеводитель и журнал, который также подробно рассказывает о наших достопримечательностях», - сказала Виртуозова.

Кроме того, посвященные «Зиме в Подмосковье» спецвыпуски выйдут у муниципальных изданий.

Туристическая программа «Зима в Подмосковье» призвана познакомить жителей из любых уголков страны с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в Московской области.

Ранее Виртуозова сообщила, что в проекте «Зима в Подмосковье» участвуют 11 направлений Московской области. Проект включает праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории области.

В рамках «Зимы в Подмосковье» запланировано более 600 мероприятий.

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