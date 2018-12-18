РИАМО - 18 дек. Более 1,5 тысяч детей примут участие в губернаторской елке 19 декабря в доме правительства Московской области, сообщила журналистам во вторник министр социального развития региона Ирина Фаевская.

«Как и во всей стране, Московская область готовится к новогодним праздникам. У нас 19 декабря в доме правительства состоится первая губернаторская елка, в которой примут участие более 1,5 тысяч детей Подмосковья, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также дети, которые в этом году достигли особых успехов в учебе, спорте», – сказала Фаевская.

Она пояснила, что к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, относятся дети из малообеспеченных семей, из семей с родителем-инвалидом, а также семьи, в которых родитель потерял работу.

«Кроме того, 21 декабря состоится губернаторская елка в «Крокус Сити». И на эту елку будут приглашены 6,5 тысяч детей. Будет показано новогоднее мега-шоу, которое называется «Главный секрет Деда Мороза». Я надеюсь, что это мероприятие понравится всем нашим детям, и это будут дети тоже из семей в трудной жизненной ситуации», – уточнила Фаевская.

25 декабря во дворце спорта «Мегаспорт» покажут ледовый мюзикл с Татьяной Навкой «Аленький цветочек» для 7,5 тысяч детей из Подмосковья, а 28 декабря 3,5 тысячи детей из региона пригласят на шоу Евгения Плющенко «Лебединое озеро».

Всего на территории Московской области в период новогодних праздников пройдет более 1 тысячи мероприятий, в них примут участие более 650 тысяч детей, заключила министр.

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