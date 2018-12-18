РИАМО - 18 дек. До конца февраля следующего года в Подмосковье планируют полностью завершить работу по замене лифтового оборудования в домах, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, всего планируется заменить свыше 300 лифтов, сообщил во вторник в ходе заседания регионального правительства министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

«Установлен отдельный план по установке лифтов в домах, где (проживают - ред.) ветераны. Это 301 лифт. Сегодня 135 лифтов уже сделано, 120 (находятся - ред.) в работе. До 28 февраля мы полностью завершим работы по лифтовому хозяйству», – заявил Хромушин.

Он отметил, что всего в Подмосковье с 2014 года отремонтировали лифтовое оборудование в 2,6 тысячах домов.

«Тема лифтового оборудования очень значимая. Мы заявляем открыто, что сегодня в Московской области нет лифтов, которые сняты с эксплуатации в связи со службой в 25 лет или технической неисправностью», – добавил министр.

Всего в региональную программу капремонта общего имущества на период до 2038 года включено более 44 тысяч многоквартирных домов. По каждому дому в долгосрочной перспективе определены виды и сроки выполнения работ.

За несколько лет действия программы капремонта уже отремонтировано более 9,5 тысяч многоквартирных домов, или более 21% от всей программы Московской области.