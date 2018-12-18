РИАМО - 18 дек. В 2019 году в Московской области полностью завершится программа по капитальному ремонту подъездов, в следующем году будет отремонтировано свыше 14 тысяч подъездов, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин.

«Даже с учетом того, что у нас ежегодно порядка 3 тысяч подъездов устаревают, тем не менее 14 тысяч подъездов (план на 2019 год – ред.) и плюс 3 тысячи подъездов, все равно мы понимаем, что в 2019 году программа будет завершена», – сказал Хромушин.

Он отметил, что в тех муниципалитетах, где не успели завершить программу ремонта подъездов на текущий год, работа будет продолжена в 2019 году.

К настоящему времени в Подмосковье в этом году отремонтировали 28,3 тысячи подъездов.

Ежегодно в регионе благоустраивается не менее 10% от инвентаризованных муниципалитетами дворов. Московская область – один из первых субъектов в России, который организовал общественное голосование жителей за включение дворовых территорий в план комплексного благоустройства дворов.