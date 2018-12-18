РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. Четверо подозреваемых в убийстве 27-летней девушки-аниматора из Подольска предстанут перед судом, в настоящее время уголовное дело передали в суд, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«В настоящее время следователем следственного отдела по Подольску ГСУ СК России по Московской области завершено расследование в отношении четверых местных жителей, на момент совершения преступлений трое из которых были несовершеннолетними. Они обвиняются в совершении серии преступлений, среди которых убийство, кражи, похищение документов и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Они предстанут перед судом», – говорится в сообщении.

В начале лета 2017 года 23-летний житель Подольска решил убить свою 27-летнюю знакомую, работавшую детским аниматором. Мотивом стало нежелание молодого человека возвращать ей денежный долг в размере 87 тысяч рублей.

Молодой человек нашел исполнителя убийства, которому пообещал заплатить 200 тысяч рублей, а также двух пособников, согласившихся помочь в совершении данного преступления за 100 тысяч рублей. Ими оказались 17-летние местные жители.

Под обманным предлогом обвиняемый заманил девушку к себе в автомобиль. Когда машина остановилась в безлюдном месте, пособники молодого человека проникли внутрь машины и нанесли девушке множество ударов по голове монтировкой. Погибшую они закопали, а орудия преступления выбросили в реку.

«Обвиняемые совершили кражу личных вещей, которые находились при потерпевшей, а также неоднократно проникали в ее квартиру и похищали денежные средства и иное имущество. Преступление было раскрыто не сразу, но благодаря грамотно спланированной работе следователей и оперативных сотрудников удалось выйти на след обвиняемых», – поясняется в материале.

На допросах у следователя обвиняемые дали признательные показания и сообщили обо всех обстоятельствах совершенного преступления. В ходе осмотра места происшествия водолазы обнаружили на дне реки Пехорка орудия преступления и лопаты.

В настоящее время 22 тома уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу.