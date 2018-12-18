РИАМО - 18 дек. Жители и гости Московской области смогут больше узнать о сыроварнях и отправиться в гастрономический тур благодаря интерактивному проекту «Сырная карта» от издания «Подмосковье сегодня».

На сайте проекта представлена интерактивная карта, на которой отмечены подмосковные сыроварни. Нажав на отметку, пользователь попадет на отдельную страницу сыроварни. Сейчас на карте отмечено 11 мест.

Так, на странице сыроварни Азрета Мусукова рассказывается о самом владельце, о его мотивации и секретах изготовления продукции. Турист сможет получить информацию о фирменных сырах – например, у сыроварни Азрета Мусукова это «Крюковский» и «Балкарский» сорта.

Пользователям также предлагаются рецепты блюд с использованием фирменных сыров каждой сыроварни. Например, жареный сулугуни с томатами, «Фузили а ля Кострово», полезная закуска с сыром шевре, фрикадельки из рикотты.

Для каждой сыроварни указано, как до нее добраться, точное местоположение указано на карте. Кроме того, благодаря проекту турист сможет узнать, что можно посмотреть по дороге в сыроварню. Например, по дороге к сыроварне Азрета Мусукова, которая находится в Наро-Фоминском округе, можно посмотреть долину семи ручьев в Золотькове и Верейский кремль.

Такое подробное описание и гастрономический гид составлен для каждой сыроварни, представленной на интерактивной карте.

Кроме того, пользователи смогут пройти тест и узнать, какими они являются сыроварами. Для этого нужно ответить на 10 вопросов о сыре.

Интерактивная «Сырная карта» создана в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Туристическая программа «Зима в Подмосковье» призвана познакомить жителей из любых уголков страны с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в Московской области.

В проекте участвуют 11 направлений региона, при этом их число планируют увеличивать с каждым годом. Программа включает в себя праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории области.

В рамках программы в регионе пройдет более 600 культурных мероприятий.

Ранее Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) запустило новый специальный проект «Зима в Подмосковье», благодаря которому жители и гости региона могут больше узнать о самых интересных местах в Московской области, где можно увлекательно провести зимний сезон.

РИАМО подготовило путеводитель по наиболее посещаемым туристами городам и объектам Подмосковья. Для каждого города создана отдельная страница, на которой можно узнать подробную информацию о самых интересных туристических местах.

Кроме того, любители зимнего отдыха могут узнать о том, как весело и с пользой провести время всей семьей в Московской области, из путеводителя издания «Подмосковье сегодня». Гид «Зима в Подмосковье» рассказывает об интересных для туристов городах региона, их достопримечательностях, музеях, ресторанах, местах активного отдыха и о многом другом.