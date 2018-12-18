РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. В подмосковном Подольске около 70 человек задействовали в ликвидации пожара на территории завода «Зингер» во вторник, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны муниципалитета.

Информация о пожаре в строении на улице Комсомольская, дом №1 (территория завода «Зингер») поступила во вторник в 10:15.

«Пожар сильный. В настоящее время (на 11:50 - ред.) на месте возгорания задействовано 16 автоцистерн, лестницы и около 70 сотрудников пожарной охраны», – сказал сотрудник.

По последним данным, площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших нет.