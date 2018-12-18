РИАМО - 18 дек. На территории Московской области организуют свыше 200 купелей к празднику Крещения в 2019 году, сообщила во вторник на заседании регионального правительства вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.

«Крещение занимает особое место, более 200 купелей готовится силами МЧС сегодня к проведению крещенских купаний», - сказала Виртуозова.

Она рассказала, что традиционно самыми популярными местами для крещенских купаний являются Гремячий ключ в Сергиевом Посаде, а также в Саввино-Сторожевском монастыре, в Зарайске и Чехове.

В Московской области в ночь на 19 января в 2018 году состоялись праздничные мероприятия, посвященные Крещению, в которых приняли участие около 162 тысяч человек. Крещенские купания прошли на территории 379 населенных пунктов региона в 692 местах отправления религиозного культа (436 действующих храмов, церквей, монастырей и 256 купелей).

Праздник Крещение отмечают в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Крещение – это конец святок, которые начались в Рождество, 7 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги.

На Крещение вода освящается дважды: в крещенский сочельник обычно в купели в храме, а в праздник Крещения – в реках, озерах, источниках. Самая главная народная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях, которое начинается вечером 18 января после освящения воды.