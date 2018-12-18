РИАМО - 18 дек. Железнодорожники ввели в график пригородные поезда Казанского направления Московской железной дороги, которые задерживались утром во вторник из-за отключения электроэнергии на участке Москва – Люберцы, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Диспетчерский аппарат Московской железной дороги приложил максимальные усилия, чтобы сократить опоздание пригородных поездов Казанского направления, задержанных в результате кратковременного отключения электроэнергии на участке Москва – Люберцы.

«В настоящее время пригородные поезда прибывают в Москву и отправляются с Казанского вокзала по расписанию. В пути с увеличенным интервалом следуют только три поезда. Диспетчеры проводят работу, чтобы сократить их опоздание», – говорится в сообщении.

На Казанском вокзале по требованию пассажиров выдавались справки об опоздании пригородных поездов.

«Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», – отмечается в материале.