РИАМО - 18 дек. Обширная культурная программа ждет гостей проекта «Зима в Подмосковье», всего запланировано более 600 мероприятий, сообщила во вторник на заседании регионального правительства вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

«Проект «Зима в Подмосковье» представлен богатой культурной программой. Всего запланировано более 600 мероприятий. Конечно же, особое место занимают театральные представления губернского театра. В этом году 30 и 31 декабря пройдет премьера «Рождество. Мистерия. Бал», также хочется отметить балет «Щелкунчик» в Новом Иерусалиме и рождественские встречи в музее Чайковского в Клину», – сказала Виртуозова.

По ее словам, жемчужиной культурной программы можно назвать выставку в музее «Новый Иерусалим» «Стиль Фаберже».

«Это первая столь масштабная выставка, демонстрирующая не просто отдельные предметы, но и рассказывающая историю развития всего дома Фаберже. Экспозиция представит более 400 экспонатов, многие из которых никогда не показывали публике», – отметила Виртуозова.

Ранее она сообщила, что 11 направлений Подмосковья участвуют в проекте «Зима в Подмосковье». При этом число направлений планируют увеличивать с каждым годом. Проект включает в себя праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории области.

Туристическая программа «Зима в Подмосковье» призвана познакомить жителей из любых уголков страны с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в Московской области.

Ранее Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) запустило новый специальный проект «Зима в Подмосковье», благодаря которому жители и гости региона могут больше узнать о самых интересных местах в Московской области, где можно увлекательно провести зимний сезон.

РИАМО подготовило путеводитель по наиболее посещаемым туристами городам и объектам Подмосковья. Для каждого города создана отдельная страница, на которой можно узнать подробную информацию о самых интересных туристических местах.

Кроме того, любители зимнего отдыха могут узнать о том, как весело и с пользой провести время всей семьей в Московской области, из путеводителя издания «Подмосковье сегодня».

Гид «Зима в Подмосковье» рассказывает об интересных для туристов городах региона, их достопримечательностях, музеях, ресторанах, местах активного отдыха и о многом другом.

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