РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. Площадь пожара на территории завода «Зингер» в подмосковном Подольске составляет 100 квадратных метров, в настоящее время информации о пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны муниципалитета.

«Сегодня (18 декабря - ред.) произошло возгорание на территории предприятия (завода - ред.) «Зингер» в Подольске, которое находится на Комсомольской улице. Там загорелись склады с медикаментами. Площадь пожара, по последним данным, составила 100 квадратных метров. Возгорание сильное», – сказал сотрудник.

Он отметил, что в настоящее время информации о пострадавших или погибших нет.