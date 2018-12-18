РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. В подмосковном Подольске на территории предприятия по улице Комсомольская во вторник днем произошел пожар, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену во вторник (18 декабря - ред.) в 10:15 поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Подольск, улица Комсомольская, дом №1 (территория завода «Зингер» - ред.)», – говорится в сообщении.

Подробности уточняются. На месте пожара задействованы четыре единицы техники и 16 человек.