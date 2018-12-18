РИАМО - 18 дек. На 94% выполнили программу по ремонту подъездов в Московской области на текущий год, сообщил во вторник в ходе заседания регионального правительства министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

«Сегодня у нас выполнение программы 2018 года – 94%. У нас осталось 6% – это ряд муниципальных образований, где также работы ведутся и фактически идет в последние дни прием документов», – сказал Хромушин.

В беседе с журналистами он отметил, что к концу года количество отремонтированных подъездов достигнет 98%.

Как отмечается в презентации к выступлению, к настоящему времени в Подмосковье в этом году отремонтировали 28,3 тысячи подъездов.

Ежегодно в Подмосковье благоустраивается не менее 10% от инвентаризованных муниципалитетами дворов. Московская область – один из первых субъектов в России, который организовал общественное голосование жителей за включение дворовых территорий в план комплексного благоустройства дворов.