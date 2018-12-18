РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 дек. В Ледовом дворце Балашихи омский хоккейный клуб «Авангард» обыграл команду «Йокерит» из Финляндии в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

ХК «Авангард» из Омска проводит сезон чемпионата Континентальной хоккейной лиги 2018/2019 годов в Балашихе. С Ледовым дворцом «Арена «Балашиха» имени Ляпкина» был заключен договор на один год.

«Возможно, это был один из лучших матчей, которые мы провели. Просто нереальное большинство было в концовке, и игра могла повернуться в любую сторону. Очень большую работу ребята проделали при нейтрализации меньшинства – и Игорь Бобков, и спецбригады отлично себя показали, и в овертайме справились. Конечно же, мы знали, как хорошо «Йокерит» действует в большинстве, поэтому очень важно было грамотно нейтрализовать меньшинство», – сказал главный тренер команды Боб Хартли.

Он добавил, что гордится своими ребятами, характером, который они продемонстрировали, и очень рад победе.

В основное время шайбы в ворота гостей забросили защитник «Авангарда» Алексей Емелин и нападающий Денис Зернов. Победный гол финнам в овертайме забросил Денис Зернов.

Всего матч посетили более 4 тысяч человек.

Следующую игру «Авангард» проведет в Балашихе 20 декабря с ХК «Северсталь» из Череповца.

«Авангард» – профессиональный хоккейный клуб из Омска, основанный в 1950 году. С 2008 года выступает в КХЛ.