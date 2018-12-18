РИАМО - 18 дек. «Яндекс» после согласования с правительством Москвы получит права на земельный участок площадью примерно 4 гектара, где будет расположена новая штаб-квартира компании, стоимость покупки составит около 145 миллионов долларов, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Яндекс» подписал обязывающие соглашения о покупке площадки для нового офиса в Москве. Земельный участок расположен на улице Косыгина, 15, где находится здание бывшей гостиницы «Орленок».

«Мы очень рады, что у «Яндекса» появится собственный дом практически в центре Москвы, по соседству с одним из крупнейших научных и образовательных кластеров столицы. Мы уверены, что это поможет нам и дальше привлекать талантливых людей, развивать и масштабировать бизнес, создавать новые продукты и сервисы для наших пользователей. В финансовом отношении мы считаем эту покупку эффективным использованием капитала и отражением разумного подхода к управлению операционными расходами в долгосрочной перспективе», – сказал руководитель группы компаний «Яндекса» Аркадий Волож.

Закрытие сделки ожидается в ближайшее время после завершения регистрационных действий и выполнения других необходимых условий. После закрытия сделки компания планирует разработать проект новой штаб-квартиры. Предполагаемый бюджет проекта и сроки его реализации будут объявлены после согласования параметров проекта в установленном порядке.

На сегодняшний день в московских офисах «Яндекса» работает около 6,5 тысяч сотрудников. Основная часть – в штаб-квартире в деловом квартале «Красная роза», где «Яндекс» арендует около 61 тысячи квадратных метров по договору, номинированному в долларах. Еще 27 тысяч квадратных метров компания арендует за рубли в бизнес-центре «Аврора». Соглашения об аренде обоих офисов истекают 31 декабря 2021 года.