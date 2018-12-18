РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 дек. В подмосковном Красногорске третий день разыскивают 59-летнего Виктора Астахова, который ушел из дома 16 декабря и не вернулся, мужчина нуждается в медицинской помощи, сообщается на сайте поискового отряда «Лиза Алерт».

«Пропал Астахов Виктор Алексеевич, 59 лет, горокруг Красногорск. Ушел из дома 16 декабря 2018 года около 15:00 и не вернулся. Нуждается в медицинской помощи!» – говорится в сообщении.

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые короткие с залысиной, глаза светло-серые. Мужчина был одет в серую куртку, темно-серые джинсы, рубашку в серую клетку и черные ботинки. На голове черная утепленная кепка.

Любую информацию, которая может помочь в поисках Астахова, просят сообщать по телефону горячей линии отряда «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52 или по единому телефону спасения «112».