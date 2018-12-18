РИАМО - 18 дек. В следующем году в Московской области планируется провести благоустройство 1360 дворовых территорий, сообщил во вторник в ходе заседания регионального правительства министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

«План на 2019 год у нас – 1360 дворов», – сказал Хромушин.

Он отметил, что за четыре года в регионе благоустроили свыше 6 тысяч дворовых территорий, что составляет 48% от общего количества дворов в регионе.

«План 2018 года у нас был 1440 дворов, что около 11%. Сегодня мы заявляем о том, что выполнена программа на 1375 дворов, то есть 10,7% от общего количества дворов. Это те дворы, которые уже проверены Государственным административным техническим надзором», – заявил Хромушин.

Он отметил, что в рамках работ по благоустройству дворовых территорий уделяется внимание обязательным элементам, среди которых детские игровые площадки, парковки, урны, наружное освещение и другое.

Ежегодно в Подмосковье благоустраивается не менее 10% от инвентаризованных муниципалитетами дворов. Московская область – один из первых субъектов в России, который организовал общественное голосование жителей за включение дворовых территорий в план комплексного благоустройства дворов.