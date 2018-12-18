РИАМО - 18 дек. В Московской области в следующем году более 39 тысяч подъездов планируют обеспечить камерами видеонаблюдения, в настоящее время они установлены в 1,8 тысячи подъездов, сообщил во вторник в ходе заседания регионального правительства министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин.

«В 2019 году планируется обеспечить видеокамерами более 39 тысяч подъездов», - сказал Хромушин.

Он отметил, что в настоящее время оборудованы камерами видеонаблюдения 1,8 тысячи подъездов.

Как отмечается в презентации к выступлению, в настоящее время в работе по установке камер видеонаблюдения находятся 3,2 тысячи подъездов.

Ранее Хромушин сообщал, что в Московской области по губернаторской программе ремонта подъездов уже отремонтировали 67 тысяч подъездов, что составляет 80% от всей численности вошедших в программу подъездов.

Программа «Мой подъезд» начала реализовываться в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева. Основная ее цель – сделать в кратчайшие сроки каждый подъезд региона красивым, удобным и комфортным для проживания.