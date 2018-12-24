Сотрудники полиции Павловского Посада задержали местную жительницу, подозреваемую в краже мобильного телефона, сумма ущерба составила 8 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть МВД России «Павлово-Посадский» поступило сообщение от местного жителя о том, что из квартиры на улице Карповская похищен его мобильный телефон. Сумма материального ущерба составила 8 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении кражи задержана ранее судимая 36-летняя местная жительница. Следственным отделом МО МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.