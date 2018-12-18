РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 дек. В подмосковной Балашихе 31-летнего местного жителя признали виновным в смерти трехлетней девочки, ему грозит 9 лет лишения свободы, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Следствием и судом установлено, что вечером 15 января 2018 года обвиняемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, избил трехлетнюю дочь сожительницы в наказание за непослушание. Девочку госпитализировали в реанимационное отделение больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, тупой травмой живота и ушибом грудной клетки, где она впала в кому второй степени и спустя неделю скончалась от полученных телесных повреждений.

«Доказательства, собранные сотрудником следственного отдела по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора 31-летнему местному жителю. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть трехлетней девочки согласно части 4 статьи 111 УК РФ», – говорится в сообщении.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

На стадии предварительного расследования обвиняемый полностью признал свою вину в совершенном преступления и раскаялся в содеянном.

В рамках расследования уголовного дела проведено большое количество допросов, очных ставок, следственных экспериментов и экспертиз, в том числе судебно-медицинские, психолого-психиатрические, биологические, молекулярно- генетические, заключения которых легли в основу обвинения.