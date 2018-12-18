РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 дек. В подмосковном Красногорске свыше 300 детей поучаствовали в фестивале творческих достижений учащихся с ограниченными возможностями здоровья «Царство детских сердец», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Более 300 детей с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в ежегодном фестивале «Царство детских сердец» в понедельник, 17 декабря. В этом году (2018 году – ред.) фестиваль состоялся в пятый раз и стал зональным: к воспитанникам красногорского центра «Созвездие» присоединились ребята из Новопетровской и Дедовской коррекционных школ», – говорится в сообщении.

Фестиваль традиционно проводят в декабре. Он приурочен к Международному дню инвалидов.

«Мы доказываем нашему обществу, что у нас неограниченные возможности. Наш творческий потенциал с каждым годом растет», – подчеркнул директор образовательного центра «Созвездие» Сергей Сюрин.

По его словам, в первом фестивале, организованном центром «Созвездие», приняли участие 90 человек. Спустя пять лет количество участников выросло более чем втрое.

Начальник управления образования горокруга Красногорск Наталья Тимошина вручила шестерым воспитанникам образовательного центра «Созвездие» дипломы лауреатов именной стипендии губернатора Московской области. Кроме того, за активную жизненную позицию выпускникам центра «Созвездие» вручили грамоты и памятные подарки.

«В 2018 году в «Созвездии» состоялся первый выпуск – 16 молодых ребят, пройдя обучение по специальной общеобразовательной программе, шагнули во взрослую жизнь. Все они уже стали студентами средне-специальных учебных заведений», – говорится в сообщении.

МБОУ «Образовательный центр «Созвездие» – единственный в России муниципальный центр по реализации инклюзивной модели образования. В общей сложности той или иной формой коррекционного образования в Красногорске задействовано порядка 9 тысяч детей.