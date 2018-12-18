РИАМО - 18 дек. На территории Подмосковья проложили порядка 420 километров лыжных трасс, сообщила во вторник на заседании регионального правительства вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

«Для любителей беговых лыж проложили 420 километров трасс. Самые протяженные трассы расположены в парке имени Лазутиной (Одинцовский район – ред.) и в лыжно-биатлонном комплексе «Пересвет» в Сергиево-Посадском районе», – сказала Виртуозова.

Кроме этого, на территории Подмосковья начали работать более 600 катков.

«Тринадцатого декабря в Балашихе и 14 декабря в Солнечногорске открыли катки с удобной инфраструктурой по новым стандартам. Можно взять на прокат оборудование, отдохнуть в теплом помещении, согреться горячим чаем, перекусить и насладиться льдом под красивую новогоднюю музыку», – сказала Виртуозова.

Этой зимой в Подмосковье будут работать семь горнолыжных курортов: для любителей горных лыж и сноуборда доступны 40 профессионально подготовленных трасс. Пять курортов: «Сорочаны», «Клуб Леонида Тягачева», «Волен», «Степаново», «Яхрома» - расположены в Дмитровском городском округе. Еще два находятся в Балашихе («Лисья гора») и в Раменском районе («Горнолыжный клуб Гая Северина»).

Для любителей беговых лыж доступны 129 трасс. В каждом из 67 муниципалитетов Московской области есть лыжные трассы длиной от 400 метров до 15 километров. В этом году их протяженность увеличилась почти на четверть.