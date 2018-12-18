РИАМО - 18 дек. В Москве за девять месяцев текущего года мобильный голосовой трафик снизился по сравнению с аналогичными периодами как минимум с 2010 года, пишут во вторник «Ведомости».

Соответствующую статистику представило министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«Если в январе – сентябре 2017 года московские абоненты говорили 47,16 миллиарда минут, то за тот же период нынешнего года – чуть больше 47,11 миллиарда <…>. За первые девять месяцев 2016 года этот показатель составил чуть более 46,5 миллиардов минут», – говорится в статье.

Сильнее всего трафик упал в начале 2018-го – москвичи говорили по мобильному телефону на 900 тысяч минут меньше, чем за тот же период 2017 года. Во втором квартале этого года голосовой трафик немного вырос по сравнению с прошлым годом, но в третьем квартале опять снизился, уточняет газета.

«За первые девять месяцев 2018 года примерно на 1,4% снизился голосовой трафик и в Санкт-Петербурге – он составил чуть больше 18 миллиардов минут. В целом по России трафик мобильной телефонии если и не растет, то по меньшей мере не падает <…>. За первые три квартала 2017 года все российские пользователи сотовой связи выговорили 333,3 миллиарда минут, тогда как за аналогичный период 2018 года – 333,7 миллиарда», – пишет издание.

При этом в столице и в целом по России растет трафик мобильного интернета. В стране за девять месяцев 2018 года трафик вырос на 57% – за год интернет-трафик достиг 7,1 миллиарда гигабайт. В Москве еще более ускоренный рост – около 70%, трафик – 1,23 миллиарда гигабайт.

При этом столичные мобильные операторы не отмечают снижения интереса к голосовой связи. По словам представителя МТС Алексея Меркутова, в Московском регионе голосовой трафик абонентов МТС за девять месяцев 2018-го, в сравнении с девятью месяцами 2017, года стабилен.

У «Вымпелкома» потребление голоса в Москве, по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, в третьем квартале текущего года немного выросло. Оператор Tele2 не зафиксировал снижения голосового трафика в Московском регионе.

Как уточняется в статье, снижение голосового трафика может быть связан с тем, что люди меньше общаются с помощью традиционной телефонии.

Согласно опросу EY, в феврале 8% россияне чаще пользовались для звонков мессенджерами. К тому же 31% респондентов звонили через мессенджеры по меньшей мере не реже, чем по телефону.

По мнению экспертов, снижению числа выговариваемых минут способствует и то, что на массовых тарифах в пакете относительно немного голосового трафика.