РИАМО - 18 дек. Одиннадцать направлений Подмосковья участвуют в проекте «Зима в Подмосковье», их число планируют увеличивать с каждым годом, сообщила во вторник на заседании регионального правительства вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

«Мы приглашаем всех жителей и готовы пригласить всю страну, нам есть, что показать, показать те российские жемчужины, которые находятся на территории Подмосковья. Проект всесезонный. Московская область отличается высокой туристической привлекательностью в любое время года. На сегодня мы реализуем первый и самый красивый этап проекта - «Зима в Подмосковье». В этом году определены первые 11 основных направлений, с каждым сезоном, с каждым годом количество их будет увеличиваться», - сказала Виртуозова.

Она рассказала, что каждый муниципалитет разработал свою программу.

«Проект включает в себя праздничное, световое оформление парков, площадей, мест массового гуляния на всей территории области. Хочу сказать, что в этом году к украшению и освещению приступили не как традиционно, 15 декабря, а 1 декабря. Более 1,4 тысячи новогодних крупноразмерных елей, 1,5 тысячи объемных световых конструкций, 250 километров гирлянд украшают на сегодняшний день территорию Московской области», - подчеркнула вице-губернатор.

Туристическая программа «Зима в Подмосковье» призвана познакомить жителей из любых уголков страны с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в Московской области.

В рамках программы в регионе пройдет более 600 культурных мероприятий.

Ранее Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) запустило новый специальный проект «Зима в Подмосковье», благодаря которому жители и гости региона могут больше узнать о самых интересных местах в Московской области, где можно увлекательно провести зимний сезон.

РИАМО подготовило путеводитель по наиболее посещаемым туристами городам и объектам Подмосковья. Для каждого города создана отдельная страница, на которой можно узнать подробную информацию о самых интересных туристических местах.

Кроме того, любители зимнего отдыха могут узнать о том, как весело и с пользой провести время всей семьей в Московской области, из путеводителя издания «Подмосковье сегодня». Гид «Зима в Подмосковье» рассказывает об интересных для туристов городах региона, их достопримечательностях, музеях, ресторанах, местах активного отдыха и о многом другом.

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