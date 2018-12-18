РИАМО - 18 дек. В Московской области по губернаторской программе ремонта подъездов уже отремонтировали 67 тысяч подъездов, что составляет 80% от всей численности вошедших в программу подъездов, сообщил во вторник в ходе заседания регионального правительства министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин.

«Что касается ремонта подъездов, при 156 тысячах подъездов, находящихся в Московской области, мы стартовали с цифры ненадлежащих подъездов в 83 тысячи. В 2016–2017 годы мы отремонтировали 38,5 тысяч. План на 2018 год – 30 тысяч подъездов. Как мы видим, в 2019 году план сокращается, потому что практически все те подъезды, которые требовали ремонта, у нас будут завершены. Уже на сегодня отремонтированы 67 тысяч подъездов от общего плана в 83 тысячи подъездов», – сказал Хромушин.

Он отметил, что программа ремонта подъездов коснулась более 3 миллионов жителей региона.

Как отмечается в презентации к выступлению министра, в 2019 году планируется отремонтировать 14,5 тысяч подъездов.

Программа «Мой подъезд» начала реализовываться в Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева. Основная ее цель – сделать в кратчайшие сроки каждый подъезд региона красивым, удобным и комфортным для проживания.