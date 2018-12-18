РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 дек. В подмосковном Подольске у железнодорожной станции «Подольск» раздали около 200 буклетов по миграционному законодательству в рамках акции, приуроченной к Международному дню мигранта, сообщила «РИАМО в Подольске» руководитель РОО МО «Объединение и социальная поддержка женщин-мигрантов» Ефросиния Гыштемулте.

Во вторник у железнодорожной станции «Подольск» в 9:00 началась акция «Я мигрант Подмосковья», в ходе которой активисты региональной общественной организации Московской области «Объединение и социальная поддержка женщин-мигрантов» приступили к раздаче буклетов по миграционному законодательству.

«Данная акция приурочена к Международному дню мигранта. В рамках нее наши волонтеры до 11:00 раздадут у железнодорожной станции «Подольск» около 200 буклетов, после чего они продолжат раздачу, но уже в микрорайонах Силикатная-2 и Кузнечики. В целом, до конца текущей недели (до 23 декабря – ред.) мы планируем раздать около тысячи буклетов в горокруге. Однако, помимо Подольска, акцию поддержат активисты из таких городов, как Пушкино, Дубна, Люберцы, Мытищи и Домодедово», – сказала Гыштемулте.

Акция проводится при поддержке общественной палаты городского округа Подольск и администрации округа.

Проект «Я мигрант Подмосковья», реализованный в декабре 2017 года, стал лауреатом премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье».

Международный день мигранта отмечается по предложению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно 18 декабря начиная с 2000 года. В этот день в 1990 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.