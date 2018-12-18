РИАМО - 18 дек. На станции столичного метро «Дмитровская» сотрудники полиции задержали пассажира с 90 свертками героина, общий вес наркотика превысил 250 граммов, сообщил РИАМО во вторник пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

«Полицейские задержали мужчину на платформе станции метро «Дмитровская» за нахождение в общественном месте в одурманенном состоянии. В ходе проведения досмотровых мероприятий - при личном досмотре в присутствии понятых - полицейские обнаружили и изъяли у 42-летнего москвича героин», - сказал Мышляев.

Он уточнил, что пассажир провозил целлофановый пакет, в котором находилось 90 свертков с порошкообразным веществом серо-бурого цвета общей массой 254 грамма. Проведенное исследование показало, что изъятое вещество является наркотическим и в своем составе содержит героин.

«В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственным управлением УВД на Московском метрополитене в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ «Незаконные хранение и перевозка наркотических средств в крупном размере». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - сказал Мышляев.