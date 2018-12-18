РИАМО - 18 дек. По Красной площади 9 мая 2019 года впервые пройдут 120-миллиметровые самоходные артиллерийские орудия (САО) 2С42 «Лотос», это новейшая система вооружения, она может вести огонь с закрытых позиций, как обычная гаубица, и уничтожать точечные цели навесным огнем, как миномет, пишет газета «Известия».

«На параде Победы «Лотосы» пройдут в составе колонны бронетехники Воздушно-десантных войск. Также в 2019 году начнутся испытания новейшей артсистемы. Планируется, что «Лотос» заменит всю линейку устаревших самоходных установок ВДВ и морской пехоты — 2С9 «Нона–С», 2С9–1 «Свиристелка» и 2С9–11М «Нона–СМ», - говорится в статье.

Разработчик этой боевой машины — АО «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения» (АО «ЦНИИточмаш»). При разработке опытного образца САО «Лотос» реализован комплекс неординарных конструкторских решений, позволивших увеличить эргономику, живучесть, а также боевые и ходовые качества машины. Также «Лотос» впервые в практике отечественного машиностроения сконструирован по принципу «золотого сечения», благодаря чему машина получила не только оптимальные массогабаритные характеристики, но и грациозный силуэт.

Новейшая артсистема использует гусеничную ходовую часть самоходной противотанковой пушки 2С25 «Спрут-СД». Благодаря этому машина сразу после десантирования с самолета сможет преодолеть даже сильно заболоченную местность и легко выйти на заданные позиции. Мощный двигатель позволяет ей развивать скорость до 70 километров в час, запас хода составляет 500 километров. САО способно самостоятельно плавать со скоростью 10 километров в час при волнении до трех баллов. Калибр основного орудия остался классическим — 120 миллиметров, при этом выстрел для самоходки серьезно модернизирован. Максимальная дальность стрельбы — 13 километров.

Внешне машина отличается от своих предшественников угловатыми формами, которые защищают «Лотос» от радиолокаторов, установленных на самолетах, вертолетах и беспилотниках. Корпус самоходки сделан из стали и специальных алюминиевых сплавов. Его прочность обеспечивает круговую защиту экипажу, состоящему из четырех человек, от стрелкового оружия противника.

Машина оснащена автоматизированным башенным боевым отделением. Усовершенствована система управления огнем — она стала полностью цифровой. В режиме реального времени она автоматически рассчитывает установки для стрельбы и необходимое количество боеприпасов для поражения цели. Военнослужащим остается только нажать кнопку, дальше система все сделает сама.